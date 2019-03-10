اصطدام عبارة نفاثة بحيوان بحري يصيب 80 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصيب 80 شخصا أمس بعد أن اصطدمت عبارة نفاثة على ما يبدو بحيوان بحري، قبالة سواحل جزيرة سادو في بحر اليابان، طبقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
ولم يمنع التصادم، العبارة من الوصول إلى مكانها المقصود في جزيرة سادو، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة للعبارة «سادو ستيم».
وتسبب الحادث في صدع طوله 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة.
وكانت العبارة، غادرت ميناء «نيجاتا» في الجزيرة اليابانية وعلى متنها 121 راكبا وطاقما مكونا من أربعة أفراد.
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