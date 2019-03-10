اصطدام عبارة نفاثة بحيوان بحري يصيب 80 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

أصيب 80 شخصا أمس بعد أن اصطدمت عبارة نفاثة على ما يبدو بحيوان بحري، قبالة سواحل جزيرة سادو في بحر اليابان، طبقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

Advertisements

ولم يمنع التصادم، العبارة من الوصول إلى مكانها المقصود في جزيرة سادو، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة للعبارة «سادو ستيم».

وتسبب الحادث في صدع طوله 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة.

وكانت العبارة، غادرت ميناء «نيجاتا» في الجزيرة اليابانية وعلى متنها 121 راكبا وطاقما مكونا من أربعة أفراد.