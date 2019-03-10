عاصفة تجرف 24 مليون قطعة بلاستيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جرونينجين
قدر العلماء الهولنديون أن المياه جرفت 24 مليون قطعة بلاستيك إلى أرض مسطحة طينية في جرونينجين والجزر القريبة في شمال البلاد، بعدما سقطت مئات الحاويات من على سفينة شحن خلال عاصفة في يناير الماضي.
وقالت جامعة جرونينجن إن التجمع الأكبر للقطع البلاستيكية يوجد في شواطئ جزيرة شيرمونيكوج، وهي مقصد سياحي شهير، ومن المتوقع أن تبدأ أجهزة الشفط المتخصصة عملية التطهير في الأسبوع المقبل في شيرمونيكوج.
وسقطت أكثر من 300 حاوية، بعضها كان يحتوي مواد سامة، من على سفينة الشحن في يناير بينما كانت في طريقها إلى ألمانيا.
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