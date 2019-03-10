تنفيذية العربي تجتمع في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم في الرياض اجتماعها الـ65 برئاسة رئيس اتحاد اللعبة رئيس اللجنة تركي آل الشيخ، وبحضور نائبي رئيس الاتحاد محمد روراوه، وعبدالخالق مسعود، وجميع أعضاء اللجنة. وسيتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية الخاصة بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الأولى التي ستقدمها اللجنة المنظمة، وتحديدا تسليط الضوء على مباريات الدور نصف النهائي الذي يجمع الهلال والأهلي السعوديين، والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي، وكذلك النهائي المقرر إقامته في الإمارات، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل عدد من اللجان، ومناقشة برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.



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