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ليو تحطم زمنا قياسيا عالميا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الصينية ليو هونج أمس، زمنا قياسيا عالميا جديدا في سباق المشي 50 كلم، وباتت أول سيدة تسجل زمنا أقل من 4 ساعات في تاريخ السباق.

وسجلت ليو 3 ساعات و59 دقيقة و15 ثانية في سباق جائزة الصين الكبرى للمشي في هوانجشان، لتحطم الزمن القياسي السابق المسجل باسم مواطنتها ليانج روي في العام الماضي بفارق أكثر من 5 دقائق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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