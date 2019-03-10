ليو تحطم زمنا قياسيا عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فرانكفورت

سجلت الصينية ليو هونج أمس، زمنا قياسيا عالميا جديدا في سباق المشي 50 كلم، وباتت أول سيدة تسجل زمنا أقل من 4 ساعات في تاريخ السباق.

وسجلت ليو 3 ساعات و59 دقيقة و15 ثانية في سباق جائزة الصين الكبرى للمشي في هوانجشان، لتحطم الزمن القياسي السابق المسجل باسم مواطنتها ليانج روي في العام الماضي بفارق أكثر من 5 دقائق.