سفير الهند لدى باكستان يعود إلى إسلام أباد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيودلهي

قالت وزارة الخارجية الهندية «إن مفوضها السامي (السفير) أجاي بيساريا لدى باكستان عاد أمس إلى إسلام أباد لاستئناف عمله»، جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، بحسب قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية.

وكان بيساريا استدعي إلى نيودلهي للتشاور في أعقاب هجوم مسلح أودى بحياة 40 جنديا هنديا في الشطر الهندي من كشمير، وفي أعقاب الهجوم الانتحاري، ردت الهند بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل تسليمه للسلطات الهندية في بادرة سلام.