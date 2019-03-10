5 قتلوا في تحطم طائرة بفلوريدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بايبر ثنائية المحرك، في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في مطار إقليمي، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وقال مكتب مسؤول الشرطة في بالم بيتش إن خمس جثث انتشلت من جسم الطائرة.