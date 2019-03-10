إسرائيل تقصف مواقع في قطاع غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر أمس، عددا من المواقع في قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف 16) قصفت بصاروخين موقعا قرب منطقة الواحة، وموقعا بصاروخ واحد في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأرضا زراعية بصاروخين بمنطقة جحر الديك، مما أوقع دمارا في الموقعين وحفرة عميقة في الأرض وأضرارا في منازل وممتلكات المواطنين»، كما قصف طيران الاحتلال بصاروخين ارتجاجيين موقعا غرب مدينة خان يونس.

وزعم جيش الاحتلال أن طائراته الحربية غارت على عدد من المواقع في غزة، ردا على إطلاق قذيفة وبالونات على المستوطنات المتاخمة للقطاع.