مخيم الهول السوري تجاوز طاقته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الأمم المتحدة أمس «إن أكثر من 62 ألفا نزحوا بسبب القتال حول الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور، وتدفقوا على مخيم الهول في شمال شرق سوريا».

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها أن 5200 شخص وصلوا إلى المخيم ما بين الخامس والسابع من مارس الحالي، مشيرة إلى توقع توافد المزيد، وأفاد التقرير بأن «مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير، إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد، أكثر من 90% من الوافدين الجدد من النساء والأطفال».

وبين التقرير أن الأطفال يمثلون الأغلبية العظمى في المخيم، إذ إن 23% منهم دون الـ12 من العمر، و12% دون سن الخامسة.