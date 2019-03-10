ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الحديدة، حجة، عدن

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أمس عددا من المصانع والمنشآت العامة والخاصة في الحديدة، في خرق متواصل للهدنة الأممية، واستهدف القصف أيضا مواقع القوات اليمنية المشتركة باتجاه شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة ومناطق التماس بين الطرفين، وأدى سقوط القذائف التي أطلقها الحوثيون على عدد من المستودعات في مجمع إخوان ثابت الصناعي، إلى تضرر أحد المصانع ونشوب حريق في أحد المخازن.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن ارتكاب الميليشيات الحوثية 65 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، شملت تلك الخروقات الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا نجم عنها وفاة مدني وإصابة 12 آخرين.

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وتجددت المعارك العنيفة في مدينة الحديدة (غرب اليمن) بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران لأول مرة عقب أسابيع من الهدوء.

وفي السياق ارتكبت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران جرائم إنسانية، بحق قبائل حجور بحجة، ونفذت عمليات إبادة بحق أبناء المنطقة، وتصفية عدد من أبناء حجور بدم بارد، وسط حملة اختطافات واعتقالات بحق أبناء منطقة حجور في مناطق سيطرتها، واختطفت 7 من أتباع السلفي يحيى الحجوري في صنعاء، وعددا آخر من منطقة معبر بمحافظة ذمار وأكد شهود عيان أن جماعة الحوثي فجرت عشرات المنازل، ونفذت العديد من المداهمات والاعتقالات بحق أبناء القبائل في منطقة «العبيسة» شرق مديرية كشر بمحافظة حجة، وذكر السكان أن الحوثيين نفذوا سلسلة جرائم إبادة جماعية مروعة، حيث قاموا بقتل عدد من المواطنين المدنيين بينهم نساء في المنطقة ذاتها من خلال إطلاق النار المباشر عليهم.

وأكد ائتلاف المنظمات بمحافظة حجة «أن هجمات الحوثيين، على مناطق القبائل المناوئة لها في مديرية كشر بمحافظة حجة، خلفت حتى نهاية فبراير المنصرم، (52) قتيلا مدنيا بينهم طفلان وثلاث نساء وكبار في السن.

وأشار الائتلاف في تقرير حقوقي له إلى أن 181 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة، جراء القصف العشوائي والمستمر للحوثيين، وتشن منذ ما يقارب ثمانية أسابيع هجمات مكثفة على مناطق القبائل في مديرية كشر، وتقصف منازل المواطنين بمعدات ثقيلة وصواريخ قصيرة المدى، وأشار التقرير إلى أن الحوثيين سيطروا بقوة السلاح على 765 منزلا، مع تفجير وقصف 1770 منزلا دمرت بعضها بشكل كامل، وتفجير مسجد واحد ومدرسة في مديرية كشر.