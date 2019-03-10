برامج تأهيلية للمرشدين السياحيين المتحدثين بلغات أجنبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن إطلاق برامج تدريبية حديثة في 14 مدينة لتأهيل المرشدين السياحيين الجدد وفق أفضل المعايير الدولية بمجال الإرشاد السياحي، مستهدفة الشباب والشابات المتخرجين من تخصصات 11 لغة أجنبية معتمدة دوليا.

وتستهدف الدورات التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» التابع للهيئة، تأهيل المرشدين والمرشدات من المواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 21 سنة لسوق الإرشاد السياحي الاحترافي، وفق أفضل الممارسات الدولية بمجال الإرشاد السياحي، حيث سيكون لهم طلب وحضور في سوق العمل السياحي مع التوجه نحو الاهتمام بصناعة السياحة السعودية، وفتح المجال للتوسع بالتأشيرات السياحية لعدد من الدول الأجنبية والصديقة المستهدفة خلال العام الحالي.

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ويرتبط بدء عمل المرشدين السياحيين الفعلي في المملكة، بالحصول على رخصة الإرشاد السياحي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفق عدد من المعايير والشروط المطلوب توفرها في كل من يمتهن العمل في هذا المجال الحيوي والمهم في القطاع السياحي على وجه التحديد.

وسيعمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» التابع للهيئة على تنفيذ هذه الدورات التدريبية في 14 مدينة بالمملكة خلال مارس وأبريل 2019، ويتاح التسجيل فيها الكترونيا.

واشترطت الهيئة، على الراغبين بالدخول لمهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات إجادة لغة واحدة أو أكثر، مثل اللغة الهندية، الصينية، الماندرينية، البرتغالية، البنغالية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، إلى جانب الروسية والماليزية.