تنفيذ أطول ممر مشاة في سيح الخرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الخرج

‏شرعت بلدية الخرج في تنفيذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم بمحاذاة وادي غياضة الذي يخترق عددا من الأحياء في غرب السيح، وذلك ضمن مشاريع تطوير ممرات المشاة في أحياء المدينة وضواحيها.

وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذيا لحركة المركبات، وتزويده بمجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض بعض البرامج التوعوية.

يذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، تماشيا مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن، وتحسين المشهد الحضري، وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.