تمديد عمل فحص المركبات في 6 محطات أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى توسيع أوقات الرغبات في مراجعة مراكز الفحص خلال الفترة المسائية، مددت الإدارة العامة للمرور عمل محطات الفحص الفني الدوري للمركبات في ست محطات أخرى، شملت الرياض الثانية بحي الشفاء والمدينة المنورة وأبها والقصيم والهفوف والطائف.

وأشارت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات إلى أن أوقات فحص المركبات ستكون إلى الـ11 مساء من الأحد وحتى الخميس والسبت إلى العاشرة مساء.يشار إلى أنه سبق أن أعلن قبل أيام عن تمديد العمل في أربع محطات في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، وجدة، ليصبح عدد المحطات المشمولة 10 محطات، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.