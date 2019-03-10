مليون ريال غرامات على 68 مخالفا لنظام المحافظة على مصادر المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية تجاوزت قيمتها مليون ريال على 68 فردا ومؤسسة خالفوا نظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات تنوعت بين حفر الآبار بطريقة غير نظامية، وبدون رخصة حفر، أو ادعاء المخالف بقيامه بتنظيف البئر دون علم أو إذن من الجهات المختصة، ملزمة إياهم بردم الآبار، كما قامت بحجز الحفارات.

ودعت الراغبين في حفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على التراخيص اللازمة والمتاحة الكترونيا عبر موقع الوزارة، مشددة على أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.

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من جهة ثانية استقطبت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 160 موظفة ضمن برنامج التفتيش والالتزام البيئي، جرى توزيعهن على مختلف فروع الهيئة بمناطق المملكة، ويعملن في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتفتيش البيئي منذ بدء استقطاب الكوادر النسائية للعمل في الهيئة من خلال موافقة المقام السامي على مشروع 200 مفتش ومفتشة أوائل العام الماضي 2018.

وبدأت المفتشات البيئيات أولى جولاتهن التفتيشية خلال موسم حج 1439، حيث نفذن جولات تفتيشية على المنشآت الصناعية النسائية لرصد المخالفات والتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

ولقي برنامج التفتيش البيئي أولوية قصوى من حيث إتاحة فرص التوظيف والتدريب للكوادر النسائية، وذلك لارتباط التفتيش بمهام الهيئة الأساسية من سلامة وأمن المجتمع والبيئة، حيث تم استقطاب سيدات من الكوادر الوطنية من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات العلمية، وتم توزيعهن على فروع الهيئة بالمناطق.

كما ابتعثت الهيئة عددا من المفتشات ضمن برنامج الابتعاث الذي أطلقته بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك ضمن خطة التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود والمساهمة بمخرجات تواكب التطلعات ورفع مستوى أداء الهيئة.