جامعة الطائف تستكشف طموحات السعوديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتفل جامعة الطائف اليوم في احتفالية خاصة بيوم المرأة العالمي عبر إقامة ملتقى بعنوان «المرأة السعودية.. طموحات وإنجازات في ظل رؤية المملكة 2030».

وأوضح مدير الجامعة الدكتور حسام زمان أن الملتقى يأتي وفق توجهات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، واحتفاء بما تحققه المرأة السعودية من إسهامات فاعلة في تحقيق نهضة الوطن وتنميته، بثبات على المبادئ، والتزام بالقيم، وتطلع نحو المستقبل.

من جانبها، أفادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، بأن الملتقى سيشهد تكريم نائب وزير التعليم لشؤون البنات سابقا نورة الفايز، وهي أول سيدة سعودية تشغل منصب نائب وزير في المملكة، باعتبارها أنموذجا يحتذى للجيل الشاب من الفتيات السعوديات الطموحات.