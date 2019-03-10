ملتقى الإنجليزية بجازان يعزز أداء المعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جازان
اختتمت أعمال ملتقى «اللغة الإنجليزية» الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، واستضافه مكتب التعليم بجزر فرسان تحت شعار «اتجاهات حديثة في تعليمها وتعلمها»، بحضور 700 مشارك ومشاركة طرحوا عددا من أوراق العمل، شارك من خلالها نخبة مميزة من المختصين والمتحدثين من جامعة جازان، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وأعلنت التوصيات، والتي هدفت في مجملها إلى تعزيز أداء المعلمين ورفع مستوى التحصيل الدراسي داخل حجرة الصف من خلال تفعيل ممارسات التدريس.
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