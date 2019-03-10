بلدي جدة يطالب بتقارير عن احتياج الأحياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب _ جدة

طالب المجلس البلدي بجدة في اجتماع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة بوضع جدول زمني لكل الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك لرفع تقارير عن المشاكل التي تواجهها الأحياء ووضع الحلول العاجلة، كما طلب نماذج لبعض عقود الصيانة بالأمانة لدراستها من قبل المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وناقش المجلس ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي الحالي 2019م، وذلك من خلال العرض التفصيلي الذي قدمه مدير إدارة الميزانية بالأمانة، كما جرى استعراض مخرجات لقاء المجلس مع أهالي حي الريان واستعراض طلبات سكان حيي السنابل والهدى، وكذلك ردود الأمانة على بعض قرارات المجلس البلدي.

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وأوضح رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن المجلس اتخذ عددا من القرارات والتوصيات خلال الجلسة، تمثلت في إحالة موضوع ميزانية الأمانة إلى لجنة الشؤون الإدارية والمالية والاستثمار بالمجلس لدراستها وإبداء الرأي وعرضها على المجلس في الجلسة المقبلة، فيما أحال ما يخص المشاريع بالميزانية للجنة المشاريع والتعمير.

وأضاف المحمدي أن المجلس وافق على كل مطالب سكان حي الريان ووجه بمخاطبة الجهات المعنية والمتمثلة في معاناتهم من طفوحات المياه السطحية والتي أغرقت أجزاء واسعة من الحي وتسببت في انتشار البعوض، وتخوفهم من الأوبئة، كما تضمنت المطالب صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه السيول والتخلص من المستنقعات وعمل حدائق داخل الحي وتغطية مجرى السيل وتحويله إلى ممشى، وكذلك خلوه من المدارس والمراكز الصحية بالحي.

وأشار إلى أن المجلس اتخذ أيضا قرارا مماثلا بخصوص شكوى أهالي السنابل والهدى، والتي تضمنت استكمال سفلتة ما تبقى من الحي، ومعالجة الإنارة وشبكاتها، والاهتمام بالتشجير والأرصفة، ومشكلة الدمارات المنتشرة، وتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات.