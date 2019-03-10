مؤتمر تمويل الإسكان: «فنتك» يحمي البيانات الخاصة بمستفيدي التمويل العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد خبراء عقاريون ومتخصصون في قطاع الإسكان والتمويل على أهمية دور قطاع التقنيات المالية «فنتك» في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة ودعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزا مهما للتقنيات المالية، يشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات وكل مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» تحت عنوان «دور قطاع التقنيات المالية فنتك في سوق التمويل العقاري»، بمشاركة كل من مستشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبدالإله الشيخ، والمشرف العام لمبادرة تحفيز تقنية البناء بوزارة الإسكان مهاب بنتن، ونائب رئيس مركز وحدة التحول الرقمي الوطني عبداللطيف العبداللطيف، ومديرة فنتك السعودية نجود المليك.

وأكد الجميع على أن قطاع التقنيات المالية «فنتك» يأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030، بهدف حماية البيانات الخاصة بالمستفيدين من التمويل العقاري في المملكة، والعمل على نقل الملكية وأتمتة الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير السوق العقاري بالمملكة، والمساعدة على تطوير قطاع الإسكان في المملكة من خلال الشفافية وتقليص الكلفة بين المقرضين حتى يمكنهم تحويل صك الملكية بسهولة.

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وأشاد المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال، خلال جلسة نقاش تحت عنوان «بناء قطاع تمويل الإسكان بازدهار واستدامة» بالنهضة التي يشهدها سوق العقار السعودي، بكون 68% من المجتمع استفادوا من التمويل العقاري أو القروض البنكية.

وقدم المتحدثون أمثلة عن السياسات المطلوبة لدعم قطاع تمويل الإسكان المستدام بشكل قوي في الأسواق الناشئة، واستعرضوا بعضا من الدروس المستفادة للمملكة العربية السعودية من تجارب الأسواق الأخرى، كما تحدثوا عن أهمية توعية الراغبين في امتلاك المنازل، وأيضا عن الترويج للمنتجات التمويلية المتعلقة بالإسكان.

وفي الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان «فرص الاستثمار في قطاع الإسكان السعودي»، أكد طارق المشرف، مدير قطاع الاستثمار بصندوق التنمية العقارية على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في القطاع، مشيرا إلى أنه من المتوقع بناء مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن 50% هي نسبة الوحدات الجديدة المبنية باستخدام التقنية الجديدة. كما تحدث كل من مستشار التطوير العقاري بوزارة الإسكان وليد الهزاع، ومدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة سوق المال منى النمر ومستشار الرئيس التنفيذي لشركة الخير كابيتال وسيم بوغانم، ورئيس قسم العقارات بشركة الاستثمارات الرائدة عبدالفتاح الكردي، عن أن الاستثمار في السوق العقاري والسكني بالمملكة استثمار واعد، حيث يقارب السوق التريليون ريال، وأن الميزانية المخصصة لتمويل المشاريع التي تتبنى تقنيات جديدة تصل إلى 14 مليار ريال سعودي.

وأبان المشاركون أن لوزارة الإسكان دورا كبيرا في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، لافتين إلى أن للمطورين العقاريين أيضا دورا في ذلك، وأن الفيصل في هذا الموضوع هو القدرة على التسليم والإنجاز ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

ماذا استعرض الخبراء؟