العدل تقدم 12 مليون خدمة وتعقد مليون جلسة قضائية خلال 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت وزارة العدل منذ بداية العام الهجري الحالي حتى نهاية جمادى الآخرة، نحو 12 مليون خدمة للمستفيدين منها فيما يتعلق بخدمات قطاع القضاء (العام، الجزائي، التجاري، العمالي، الأحوال الشخصية)، وكذلك خدمات محاكم التنفيذ التي تحولت إلى رقمية بالكامل وبلا ورق، إلى جانب ما تقدمه الوزارة من خدمات للتوثيق تم إعلان تحولها الرقمي كذلك خلال العام الحالي، كما عقدت مليون جلسة قضائية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق مطلع العام الحالي أعمال المحاكم العمالية في كل أنحاء المملكة ضمن منظومة القضاء السعودي، وأكد حينها أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها؛ إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولا رقميا وإجرائيا ومؤسسيا، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي باتت البلاد تعيش برامجها واقعا ملموسا وأرقاما دولية وإقليمية مبشرة، بعد مضي فترة وجيزة من إقرارها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة: إن التحول الرقمي في المرافق القضائية والعدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين، والعاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، بالإضافة إلى أنه رفع من كفاءة الإنفاق وحفظ وقت المستفيدين ومنسوبي تلك المرافق.

وأعلن وزير العدل صفر الماضي، أن 10 ربيع الأول 1440 يعد ميلادا جديدا للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة، موجها وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الالكترونية، وتوثيق الوكالات الكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الالكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر»، بالإضافة إلى حزمة من خدمات التوثيق الرقمية.

أرقام العدل خلال 6 أشهر

الجلسات القضائية: مليون جلسة

محاكم المنطقة الشرقية ألفا 150

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محاكم منطقة الرياض ألفا 291

محاكم منطقة مكة المكرمة ألفا 282

411 ألف حكم أصدرتها محاكم المملكة

100 ألف حكم صادقت عليها محاكم الاستئناف

محاكم التنفيذ

99.9 % من العمليات كانت الكترونية دون الحاجة للتقديم بالورق الذي أصبح من الماضي

450 ألف طلب استقبلتها، لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال

713 ألف قرار تنفيذي أصدرتها

1.6 مليون إجراء تنفيذي اتخذتها

عمليات التوثيق

1.8 مليون عملية

مليون وكالة وإقرار

570 ألف عملية توثيق لعقارات

200 ألف وكالة فسختها

بوابة الوزارة الالكترونية

6 ملايين مستفيد زاروها

90خدمة الكترونية تقدمها البوابة والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية

أبرز خدمات بوابة الوزارة