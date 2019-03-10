اجتماع مؤسسات التعليم العالي الخليجي يستعرض الزيارات الطلابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة عمداء شؤون الطلاب للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 30 جامعة ومؤسسة تعليم عال، والذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب.

وأكد الدكتور اليوبي على الدور الذي تقوم به عمادات شؤون الطلاب في توفير الخدمات والأنشطة للطلاب ودعمها للعملية التعليمية ومساهمتها الفعالة في صقل مهارات الطلاب العلمية والثقافية والاجتماعية، وإعدادهم لسوق العمل.

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ولفت إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تؤكد على الروابط المتينة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وتمد جسور التواصل والتعارف وتبادل الآراء، وقدم شكره للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ولأمانة لجنة عمداء شؤون الطلاب، كما شكر عمادة شؤون الطلاب لجهودها المتميزة في الاستقبال والتنظيم، وعكس الصورة المشرقة للجامعة وبمشاركة طلابية متميزة.

بعد ذلك قدم مدير الجامعة درعا تذكاريا لأمين لجنة عمداء شؤون الطلاب للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محمد بن حمد التويجري، كما قدم دروعا تذكارية لعمداء شؤون الطلاب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج.

ماذا أقر الاجتماع ؟