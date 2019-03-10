محمد بن مسعود - الدمام - من طراز "بوينج 737" وكانت متجهة إلى العاصمة الكينية أعلنت إثيوبيا، اليوم، تحطم طائرة ركاب إثيوبية من طراز "بوينج 737" خلال رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبي. ووفق معلومات أولية، الطائرة الإثيوبية المنكوبة على متنها 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم. بدوره، قدّم رئيس الوزراء الإثيوبي، العزاء لعائلات ركاب الطائرة المنكوبة، وفق ما نقلته "رويترز". تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 راكباً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10 أعلنت إثيوبيا، اليوم، تحطم طائرة ركاب إثيوبية من طراز "بوينج 737" خلال رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبي. ووفق معلومات أولية، الطائرة الإثيوبية المنكوبة على متنها 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم. بدوره، قدّم رئيس الوزراء الإثيوبي، العزاء لعائلات ركاب الطائرة المنكوبة، وفق ما نقلته "رويترز". Advertisements 10 مارس 2019 - 3 رجب 1440 11:40 AM من طراز "بوينج 737" وكانت متجهة إلى العاصمة الكينية من طراز "بوينج 737" وكانت متجهة إلى العاصمة الكينية أعلنت إثيوبيا، اليوم، تحطم طائرة ركاب إثيوبية من طراز "بوينج 737" خلال رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبي. ووفق معلومات أولية، الطائرة الإثيوبية المنكوبة على متنها 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم. بدوره، قدّم رئيس الوزراء الإثيوبي، العزاء لعائلات ركاب الطائرة المنكوبة، وفق ما نقلته "رويترز". ، تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 راكباً ،

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