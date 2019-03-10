، "السليم" يستقبل "العتيبي" بعد تكليفه رئيسًا لبلدية عنيزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم رئيسَ بلدية عنيزة المهندس خلف حمدان العتيبي، بعد مباشرته مهام عمله اليوم رئيسًا للبلدية؛ إثر تكليفه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي.

ورحّب السليم بالعتيبي، وتناولا ضرورة تطوير القطاع البلدي أحد ركائز رؤية السعودية والذي يعول عليه البناء والارتقاء بمنظومة الخدمات في الطرق والتشجير وغيرها من الملفات التي تديرها البلدية.

وباشر المهندس "العتيبي" مهام عمله اليوم بعد تعيينه رئيسًا لبلدية عنيزة، وكان في استقباله رئيسُ البلدية السابق المهندس عبدالعزيز البسام، وتجول في البلدية للتعرف على الإدارات والأقسام وعقد بعض الاجتماعات.

والعتيبي صاحب خبرة طويلة في القطاع البلدي؛ فقد تدرّج بالعمل وترأس بلدية الحيانية والبرك ثم محافظة ضرما، بعدها المجمعة حتى صدر قرار تعيينه رئيسًا لبلدية عنيزة.

ويُعَد العتيبي الرئيسَ الخامس عشر لبلدية عنيزة، وهي التي تأسست عام ١٣٨١هـ، واضطلع بدور كبير للنهوض بالأحياء وشق الطرق الهيكلية وتجميل الميادين بالزهور، وقد شهدت البلدية في السنوات الأخيرة تطورًا ملموسًا على كل الأصعدة؛ إذ مكث المهندس السابق عبدالعزيز البسام ٨ سنوات يقود دفتها، وكُرّم مؤخرًا قبل انتقاله للعمل كمستشار في الوزارة.