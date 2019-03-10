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في الوقت الذي كشفت فيه "رويترز"، اليوم، عن توقعات مصادرها بأن يعود الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر، اليوم، لا يزال الغموض يحيط بمكان وجود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؛ وحالته الصحية، حيث كشف تطبيق خاص بتتبع رحلات الطيران، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة، إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر.
ونقل موقع "رويترز"، عن تطبيق "فلايت رادار"، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى المدينة السويسرية، فبراير الماضي، تغادر الجزائر وتتجه شمالاً، مضيفاً أن "وجهتها غير معلومة".
ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية عن تفاصيل هذه الرحلة، وعمّا إذا كان بوتفليقة يُوجد على متنها أم لا.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني وضعاً صحياً حرجاً.
وربطت المصادر ذاتها هذا الخروج بالضغط الكبير الذي عاشه المستشفى، بعد تسريب أنباءٍ عن الوضعية الصحية لبوتفليقة.
وسبق لصحيفة "تريبيون دو جنيف" السويسرية، أن أكّدت أن حياة بوتفليقة "مهدّدة بشكل مستمر".
وفي فبراير الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية أن بوتفليقة؛ سافر إلى جنيف لإجراء "فحوص طبية".
وترشح بوتفليقة؛ الذي يبلغ من العمر 82 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999، لولاية رئاسية خامسة؛ ما أثار موجة احتجاجات، رغم محاولته تهدئة الشارع من خلال التعهد، عبر رسالة تلاها مدير حملته، بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام في حال فاز بالسباق الرئاسي.
طائرته غادرت إلى وجهة مجهولة .. هل يعود بوتفليقة للجزائر اليوم؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
في الوقت الذي كشفت فيه "رويترز"، اليوم، عن توقعات مصادرها بأن يعود الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر، اليوم، لا يزال الغموض يحيط بمكان وجود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؛ وحالته الصحية، حيث كشف تطبيق خاص بتتبع رحلات الطيران، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة، إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر.
ونقل موقع "رويترز"، عن تطبيق "فلايت رادار"، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى المدينة السويسرية، فبراير الماضي، تغادر الجزائر وتتجه شمالاً، مضيفاً أن "وجهتها غير معلومة".
ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية عن تفاصيل هذه الرحلة، وعمّا إذا كان بوتفليقة يُوجد على متنها أم لا.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني وضعاً صحياً حرجاً.
وربطت المصادر ذاتها هذا الخروج بالضغط الكبير الذي عاشه المستشفى، بعد تسريب أنباءٍ عن الوضعية الصحية لبوتفليقة.
وسبق لصحيفة "تريبيون دو جنيف" السويسرية، أن أكّدت أن حياة بوتفليقة "مهدّدة بشكل مستمر".
وفي فبراير الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية أن بوتفليقة؛ سافر إلى جنيف لإجراء "فحوص طبية".
وترشح بوتفليقة؛ الذي يبلغ من العمر 82 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999، لولاية رئاسية خامسة؛ ما أثار موجة احتجاجات، رغم محاولته تهدئة الشارع من خلال التعهد، عبر رسالة تلاها مدير حملته، بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام في حال فاز بالسباق الرئاسي.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
11:15 AM
الرئيس يعاني وضعاً صحياً حرجاً ومكان وجوده ما زال غير مؤكّد
في الوقت الذي كشفت فيه "رويترز"، اليوم، عن توقعات مصادرها بأن يعود الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر، اليوم، لا يزال الغموض يحيط بمكان وجود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؛ وحالته الصحية، حيث كشف تطبيق خاص بتتبع رحلات الطيران، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة، إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر.
ونقل موقع "رويترز"، عن تطبيق "فلايت رادار"، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى المدينة السويسرية، فبراير الماضي، تغادر الجزائر وتتجه شمالاً، مضيفاً أن "وجهتها غير معلومة".
ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية عن تفاصيل هذه الرحلة، وعمّا إذا كان بوتفليقة يُوجد على متنها أم لا.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني وضعاً صحياً حرجاً.
وربطت المصادر ذاتها هذا الخروج بالضغط الكبير الذي عاشه المستشفى، بعد تسريب أنباءٍ عن الوضعية الصحية لبوتفليقة.
وسبق لصحيفة "تريبيون دو جنيف" السويسرية، أن أكّدت أن حياة بوتفليقة "مهدّدة بشكل مستمر".
وفي فبراير الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية أن بوتفليقة؛ سافر إلى جنيف لإجراء "فحوص طبية".
وترشح بوتفليقة؛ الذي يبلغ من العمر 82 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999، لولاية رئاسية خامسة؛ ما أثار موجة احتجاجات، رغم محاولته تهدئة الشارع من خلال التعهد، عبر رسالة تلاها مدير حملته، بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام في حال فاز بالسباق الرئاسي.
، طائرته غادرت إلى وجهة مجهولة .. هل يعود بوتفليقة للجزائر اليوم؟ ،
المصدر : الخليج 365
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