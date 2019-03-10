، تدخل جراحي ناجح ينقذ حياة شاب بمستشفى الملك خالد بالحفر ،

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تمكّن فريق طبي مكوّن من تخصصات عدة من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، وقد تعرَّض لإصابات عدة بالصدر والبطن.
وبعد معاينة المريض من قِبل الفريق الطبي المعالج للحالة، تبين فقدانه كمية كبيرة من الدم أفقدته الوعي مع انخفاض مستوى الضغط؛ ما أدخله في حالة حرجة للغاية.
وبفضل الله، ثم كفاءة الفريق الطبي المعالج، تم التعامل مع الحالة بمهنية طبية عالية؛ حيث أُعطي المحاليل اللازمة وكمية من الدم مع السيطرة على أماكن النزيف، إضافة إلى إدخال أنبوب إلى الصدر الأيسر لتصريف التسريب الهوائي والدموي، و"تنبيب" المصاب ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.
بعد ذلك نُقل المريض إلى غرفة العمليات بعد أن تبين أنه يعاني انقطاعاً في الشريان الإبطي الأيسر؛ حيث تمت إعادة الشريان وخياطة العصب، واستمر المريض على التنفس الصناعي، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع متابعته في غرفة العناية المركزة لمدة أسبوعين، وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
تدخل جراحي ناجح ينقذ حياة شاب بمستشفى الملك خالد بالحفرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
تمكّن فريق طبي مكوّن من تخصصات عدة من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، وقد تعرَّض لإصابات عدة بالصدر والبطن.
وبعد معاينة المريض من قِبل الفريق الطبي المعالج للحالة، تبين فقدانه كمية كبيرة من الدم أفقدته الوعي مع انخفاض مستوى الضغط؛ ما أدخله في حالة حرجة للغاية.
وبفضل الله، ثم كفاءة الفريق الطبي المعالج، تم التعامل مع الحالة بمهنية طبية عالية؛ حيث أُعطي المحاليل اللازمة وكمية من الدم مع السيطرة على أماكن النزيف، إضافة إلى إدخال أنبوب إلى الصدر الأيسر لتصريف التسريب الهوائي والدموي، و"تنبيب" المصاب ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.
بعد ذلك نُقل المريض إلى غرفة العمليات بعد أن تبين أنه يعاني انقطاعاً في الشريان الإبطي الأيسر؛ حيث تمت إعادة الشريان وخياطة العصب، واستمر المريض على التنفس الصناعي، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع متابعته في غرفة العناية المركزة لمدة أسبوعين، وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
10:26 AM
تعرَّض لإصابات بالصدر والبطن وانقطاع في الشريان الإبطي
تمكّن فريق طبي مكوّن من تخصصات عدة من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، وقد تعرَّض لإصابات عدة بالصدر والبطن.
وبعد معاينة المريض من قِبل الفريق الطبي المعالج للحالة، تبين فقدانه كمية كبيرة من الدم أفقدته الوعي مع انخفاض مستوى الضغط؛ ما أدخله في حالة حرجة للغاية.
وبفضل الله، ثم كفاءة الفريق الطبي المعالج، تم التعامل مع الحالة بمهنية طبية عالية؛ حيث أُعطي المحاليل اللازمة وكمية من الدم مع السيطرة على أماكن النزيف، إضافة إلى إدخال أنبوب إلى الصدر الأيسر لتصريف التسريب الهوائي والدموي، و"تنبيب" المصاب ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.
بعد ذلك نُقل المريض إلى غرفة العمليات بعد أن تبين أنه يعاني انقطاعاً في الشريان الإبطي الأيسر؛ حيث تمت إعادة الشريان وخياطة العصب، واستمر المريض على التنفس الصناعي، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع متابعته في غرفة العناية المركزة لمدة أسبوعين، وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
، تدخل جراحي ناجح ينقذ حياة شاب بمستشفى الملك خالد بالحفر ،
المصدر : الخليج 365
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