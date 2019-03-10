، "طالبات الرياض" يحصدن المراكز الأولى في أولمبياد الخط العربي والزخرفة ،

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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المراكز الأولى "فضي" في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية التي أقيمت في منطقة مكة المكرمة.
وحققت الطالبة "الماسة بنت نواف المطيري" المركز الأول "فضي" في مسار الزخرفة الإسلامية، والطالبة فرح بنت صالح الغامدي المركز الأول "فضي" في مسار الخط العربي؛ بينما ذهب المركز الثاني "فضي" في مسار الزخرفة الإسلامية للطالبة بدور بنت منوخ العقيدي.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبات الفائزات؛ متمنيًا لهن دوام التوفيق، وللإدارة مزيدًا من التقدم والازدهار.
وقال الوهيبي: "كل يوم نحن موعودون بإنجاز جديد لأبنائي الطلاب وبناتي من الطالبات؛ فلهم مني كل الشكر والتقدير على جدهم واجتهادهم، ولهم مني كل الدعم والمؤازرة، ماديًّا ومعنويًّا، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل".
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اكتسحت -مؤخرًا- منافسات بطولة "الروبوت فكس"، التي استضافتها إدارة تعليم عنيزة، وحققت المراكز الأولى بين 30 فريقًا على مستوى المملكة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم في الولايات المتحدة.
"طالبات الرياض" يحصدن المراكز الأولى في أولمبياد الخط العربي والزخرفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المراكز الأولى "فضي" في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية التي أقيمت في منطقة مكة المكرمة.
وحققت الطالبة "الماسة بنت نواف المطيري" المركز الأول "فضي" في مسار الزخرفة الإسلامية، والطالبة فرح بنت صالح الغامدي المركز الأول "فضي" في مسار الخط العربي؛ بينما ذهب المركز الثاني "فضي" في مسار الزخرفة الإسلامية للطالبة بدور بنت منوخ العقيدي.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبات الفائزات؛ متمنيًا لهن دوام التوفيق، وللإدارة مزيدًا من التقدم والازدهار.
وقال الوهيبي: "كل يوم نحن موعودون بإنجاز جديد لأبنائي الطلاب وبناتي من الطالبات؛ فلهم مني كل الشكر والتقدير على جدهم واجتهادهم، ولهم مني كل الدعم والمؤازرة، ماديًّا ومعنويًّا، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل".
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اكتسحت -مؤخرًا- منافسات بطولة "الروبوت فكس"، التي استضافتها إدارة تعليم عنيزة، وحققت المراكز الأولى بين 30 فريقًا على مستوى المملكة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم في الولايات المتحدة.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
10:26 AM
"الوهيبي" هنّأ الفائزات وثمّن جهودهن ووعد بالدعم ماديًّا ومعنويًّا
حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المراكز الأولى "فضي" في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية التي أقيمت في منطقة مكة المكرمة.
وحققت الطالبة "الماسة بنت نواف المطيري" المركز الأول "فضي" في مسار الزخرفة الإسلامية، والطالبة فرح بنت صالح الغامدي المركز الأول "فضي" في مسار الخط العربي؛ بينما ذهب المركز الثاني "فضي" في مسار الزخرفة الإسلامية للطالبة بدور بنت منوخ العقيدي.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبات الفائزات؛ متمنيًا لهن دوام التوفيق، وللإدارة مزيدًا من التقدم والازدهار.
وقال الوهيبي: "كل يوم نحن موعودون بإنجاز جديد لأبنائي الطلاب وبناتي من الطالبات؛ فلهم مني كل الشكر والتقدير على جدهم واجتهادهم، ولهم مني كل الدعم والمؤازرة، ماديًّا ومعنويًّا، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل".
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اكتسحت -مؤخرًا- منافسات بطولة "الروبوت فكس"، التي استضافتها إدارة تعليم عنيزة، وحققت المراكز الأولى بين 30 فريقًا على مستوى المملكة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم في الولايات المتحدة.
، "طالبات الرياض" يحصدن المراكز الأولى في أولمبياد الخط العربي والزخرفة ،
المصدر : الخليج 365
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