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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
10:14 AM
الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
، "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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