، رئيس الأبحاث الدولية وقائد التحول الماليزي ورائد الكفاءة البريطانية يشاركون في مؤتمر"التنمية الإدارية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بموافقة خادم الحرمين وبرعاية "الخليج 365" إعلاميًّا معهد الإدارة يستعرض تجارب فنلندا والإمارات وسنغافورة

يشهد مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" الذي يُعقد بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- وتحت رعاية وحضور وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد سليمان الحمدان، وترعاه إعلاميًّا صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، مشاركة دولية وعربية مهمة في مختلف فعالياته.

ويشارك 3 متحدثين رئيسيين في جلسات المؤتمر، وهم: الدكتور "تيموثي جورج غونغدون" الأستاذ بجامعة "باكنغهام" الإنجليزية، وهو رئيس معهد الأبحاث المالية الدولية، ومؤسس ومدير مكلف بمركز أبحاث "لومبارد ستريت" 1989- 2001م، وعضو لجنة الخزينة "الحكماء" البريطانية 1993- 1997م، كما يشارك كمتحدث رئيسي الدكتور "داتو سري إدريس جالا"، وهو الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأداء وتقديم الخدمات الماليزية "بيماندو" وشركاؤه، التابعة لمكتب رئيس الوزراء الماليزي، وقائد المنظمة التي تتولى قيادة التحول الماليزي نحو حالة الدخل المرتفع بحلول عام 2020م. كما شغل "داتو" منصب وزير في إدارة رئيس الوزراء في ماليزيا لمدة 6 سنوات، وقد أجرى باستمرار إصلاحات اقتصادية اجتماعية مستدامة؛ حيث وضعته بلومبيرغ في عام 2014م ضمن أفضل 10 صُنّاع للسياسة الأكثر تأثيرًا في العالم.. أما المتحدث الرئيسي الثالث فهو السير مايكل باربر، وهو شخصية عالمية رائدة في الكفاءة الحكومة، وقد أسس في عام 2001م وحدة التنفيذ لرئيس الوزراء في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في "داوننيج ستريت"؛ فقد كان مسؤولًا عن ضمان تنفيذ أولويات السياسة المحلية للحكومة عبر الصحة والتعليم، والحد من الجريمة والعدالة الجنائية والنقل والهجرة، وهو باحث زائر متميز في كلية "هارفارد" للصحة العامة، ويحمل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة "إكستر"، وجامعة "ويلز"، وجامعة "وارويك".

ويشارك 3 من الخبراء العرب والأجانب في عرض التجارب الدولية المميزة في التنمية الإدارية، وهي: رؤية الإمارات 2021 التي تشارك بها "مريم الحمادي" مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتولى "مريم الحمادي" إعداد وتطوير ومتابعة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية من خلال وضع وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع إطار عمل واضح وذكي للأداء؛ لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية واستراتيجيات الجهات الحكومية وأداء أهم المبادرات الحكومية، أما التجربة الدولية الثانية فهي تجربة التعليم والتربية في دولة فنلندا التي تشارك بها "يانا بالويار في" مدير عام الشؤون الدولية في وزارة التربية والثقافة في دولة فنلندا، وتحمل "بالويارفي" شهادة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية "هلسنكي" لإدارة الأعمال، وقد تقلدت مناصب مختلفة في هذه الوزارة منذ عام 1996م. كما عملت سابقًا أمينًا عامًا لرابطة الأمم المتحدة الفنلندية.. وفي أوائل التسعينيات عملت مستشارًا ومديرًا إقليميًّا في القطاع الخاص؛ من خلال التركيز على مشاريع التعليم في كل من إفريقيا، وأوروبا الشرقية، وروسيا. والتجربة الثالثة هي تجربة النقل الذكي في سنغافورة، ويشارك بها "لام وي شان" الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية في هيئة النقل البري في دولة سنغافورة، والتحق "لام وي شان" بهيئة النقل البري في شهر فبراير من عام 2017م لقيادة مجموعة أنشئت حديثًا لتطوير التقنيات والصناعات، وهي المجموعة المسؤولة عن التنسيق العام للجهود التقنية، وكذلك تطوير صناعة النقل البري في سنغافورة، كما أنشأ "لام" قسم "الرؤى المستقبلية" في وزارة النقل، وهو القسم المسؤول عن تشكيل نظرة لمستقبل النقل في سنغافورة، والتي تشمل صياغة الاستراتيجية، وتحويل الأبحاث المستقبلية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" ينظّمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 11- 13 رجب 1440هـ، الموافق من 18- 20 مارس 2019م في فندق "كروان بلازا آر دي سي" بالرياض.