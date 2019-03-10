- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف المدير العام المكلف لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن الجسر سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا يوم أمس السبت 9 مارس للمسافرين منذ افتتاح الجسر، وكذلك أعلى رقم عبور باتجاه السعودية منذ افتتاحه عام 1986 بعدد ١١٩٢٩١ مسافرًا في كلا الاتجاهين.
وقال المهندس المحيسن: إن إحصائية القدوم للمملكة العربية السعودية، سجّلت أيضًا أمس السبت، رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدد ٧٣٠٨٧ مسافرًا.
وأكد "المحسين" أنه برغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد؛ فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجّلت تحسنًا ملحوظًا بمعدل أقصى بحدود ٩٠ دقيقة فقط بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.
بالاتجاهين.. أكثر من 119 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد أمسعبدالله السالم الخليج 365 2019-03-10
كشف المدير العام المكلف لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن الجسر سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا يوم أمس السبت 9 مارس للمسافرين منذ افتتاح الجسر، وكذلك أعلى رقم عبور باتجاه السعودية منذ افتتاحه عام 1986 بعدد ١١٩٢٩١ مسافرًا في كلا الاتجاهين.
وقال المهندس المحيسن: إن إحصائية القدوم للمملكة العربية السعودية، سجّلت أيضًا أمس السبت، رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدد ٧٣٠٨٧ مسافرًا.
وأكد "المحسين" أنه برغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد؛ فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجّلت تحسنًا ملحوظًا بمعدل أقصى بحدود ٩٠ دقيقة فقط بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
09:48 AM
في رقم قياسي جديد سجله منذ تدشينه وسط تحسّن ملحوظ في المعدلات
كشف المدير العام المكلف لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن الجسر سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا يوم أمس السبت 9 مارس للمسافرين منذ افتتاح الجسر، وكذلك أعلى رقم عبور باتجاه السعودية منذ افتتاحه عام 1986 بعدد ١١٩٢٩١ مسافرًا في كلا الاتجاهين.
وقال المهندس المحيسن: إن إحصائية القدوم للمملكة العربية السعودية، سجّلت أيضًا أمس السبت، رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدد ٧٣٠٨٧ مسافرًا.
وأكد "المحسين" أنه برغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد؛ فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجّلت تحسنًا ملحوظًا بمعدل أقصى بحدود ٩٠ دقيقة فقط بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.
، بالاتجاهين.. أكثر من 119 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد أمس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالاتجاهين.. أكثر من 119 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.