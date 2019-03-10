، بالاتجاهين.. أكثر من 119 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد أمس ،

محمد بن مسعود - الدمام - في رقم قياسي جديد سجله منذ تدشينه وسط تحسّن ملحوظ في المعدلات

كشف المدير العام المكلف لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن الجسر سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا يوم أمس السبت 9 مارس للمسافرين منذ افتتاح الجسر، وكذلك أعلى رقم عبور باتجاه السعودية منذ افتتاحه عام 1986 بعدد ١١٩٢٩١ مسافرًا في كلا الاتجاهين.

وقال المهندس المحيسن: إن إحصائية القدوم للمملكة العربية السعودية، سجّلت أيضًا أمس السبت، رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدد ٧٣٠٨٧ مسافرًا.

وأكد "المحسين" أنه برغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد؛ فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجّلت تحسنًا ملحوظًا بمعدل أقصى بحدود ٩٠ دقيقة فقط بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.