الجوازات تحدد رسوم تجديد جواز السفر

كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس السبت، عن رسوم تجديد جواز السفر.

وقالت إن ” الرسوم 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم ٢٠ عامًا ” .

وكانت الجوازات، قد أشارت إلى أنه يمكن تجديد جواز السفر إلكترونيًا في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز، وكذلك استلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة ” واصل ” من البريد السعودي.