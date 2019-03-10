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الجوازات تحدد رسوم تجديد جواز السفر

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كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس السبت، عن رسوم تجديد جواز السفر.

وقالت إن ” الرسوم 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم ٢٠ عامًا ” .
وكانت الجوازات، قد أشارت إلى أنه يمكن تجديد جواز السفر إلكترونيًا في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز، وكذلك استلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة ” واصل ” من البريد السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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