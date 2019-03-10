“الأرصاد” تنبِّه عسير: تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على منطقة عسير.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل السودة وأبها وخميس مشيط والماص والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ02:00 صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ09:00 من مساء الأحد.
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