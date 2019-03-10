أعلن برنامج “حساب المواطن” اليوم (الأحد)، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن عمليات الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.