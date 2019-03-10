بالصور.. افتتاح “ألعاب النوماد” وسط حضور جماهيري كبير بالرياض

دُشنت اليوم في قرية الفعاليات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض فعالية عالم الرحالة أو “ألعاب النوماد”، التي يقدمها فريق مختص من جمهورية قيرغيزستان، يهتم بألعاب البدو في أكثر من 90 دولة حول العالم.

ووسط حضور قارب عشرة آلاف متفرج افتتحت الفعاليات في المسرح الخاص بالعرض مبتدئة بعروض تراثية وبهلوانية، وعروض للخيالة، وسرد للقصص الآسيوية التاريخية، وذلك من الثامنة حتى العاشرة مساء. وتشهد فعالية عالم الرحالة في أركانها المنتشرة ألعابًا عدة، كمباراة “كوك يورو” الفروسية، ومصارعة “إر إنيش” الفروسية، وألعاب الرماية، والصيد بالسهام والصقور وكلاب الصيد، وسباق نوماد الكبير بالركض مع الخيول والركض مع الماعز التي تعد لعبة شعبية في آسيا الوسطى.

وتحوي الفعالية أركانًا عدة، كالسوق الشعبي والقرية الشعبية وساحة المصارعة وساحة الألعاب الذهنية التقليدية وجناح موفيستان وجناح النحت وجناح المطبخ وجناح العروض البهلوانية، وكذلك أركان أخرى عدة، تقدم فيها الألعاب التقليدية والتراث الآسيوي المعاصر. ويطلق اسم “النوماد” على البدو الرحل في منطقة آسيا الوسطى الذين يهتمون بتربية الأغنام والخيول، ويعرف عنهم التشبث بالتقاليد التاريخية والألعاب الشعبية، ويقدمون سنويًّا أولمبيادًا خاصًّا بالألعاب البدوية الشعبية الذين يقدمونها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الأولى في الشرق الأوسط.