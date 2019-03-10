مع نشاط مفاوضتهما: الصين والولايات المتحدة تقودان طلب النفط

أكد وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح ، أمس السبت، أنه من السابق لأوانه تغيير أوبك لسياسة انتاجها خلال اجتماع المنظمة المقرر في أبريل المقبل، مشيراً إلى أن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري في ظل نشاط المفاوضات التجارية ين البلدين.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بالتعاون مع روسيا قد بدأت بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر لتجنب تخمة المعروض الخام وهبوط الأسعار.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يومياً يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض، بحسب "سكاي نيوز".