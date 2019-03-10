بالصور.. الهلال الأحمر ينفذ ورشة عمل بأحد فنادق بلجرشي

مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة حث الجميع على العمل



نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ورشة عمل بأحد فنادق محافظة بلجرشي.

بدأت ورشة العمل بكلمة المدير العام خالد بن محمد الغامدي، ودورة إدارة الأداء الوظيفي قدمها المدرب شراز صالح الغامدي عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة، تعرف فيها الحضور على ميثاق الأداء الوظيفي وكيفية العمل على التقييم والأهداف والجدارات وطرق تطبيقها.

وأوضح المتحدث الرسمي بهلال الباحة عماد الزهراني أن الدورة كانت بحضور مدير الإدارة المالية بالإدارة الرئيسية فهد عبدالعزيز النمر، ومدير إدارة الموارد البشرية علي مشبب الأحمري.

وأضاف: عقد اجتماع لمسؤولي فرع الهيئة بالمنطقة مدير عام الفرع خالد محمد الغامدي ومساعد المدير للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية عبدالله محمد الغامدي ومدراء الإدارات ومدراء المراكز الإسعافية والقيادة والعمليات، وتم مناقشة العمل الإسعافي والإداري ودعا المدير العام على رفع أداء العمل الميداني ومناقشة الأعمال الفنية والإدارية لتلافي الملاحظات السابقة والرفع بالتوصيات للهيئة.

وتابع الزهراني: بعد ذلك قُدم حفل خطابي بدأ بكلمة لمدير عام فرع الهيئة بالمنطقة شكر فيها العاملين والمتميزين بالإدارة، وحث الجميع على العمل ومواصلة التقدم والنجاح ورفع الأداء والجودة بالعمل الإسعافي المتكامل، ثم كرم مدير إدارة التدريب بالفرع ومدير مركز إسعاف الباحة (٢) ومدير مركز إسعاف بلجرشي ومدير مركز إسعاف المخواة؛ لتميزهم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩م، بناء على مؤشرات الأداء بإدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة.

كما كرم فريق كرة القدم المشاركة ببطولة الإدارات الحكومية على كأس أمير المنطقة، وشكرهم على المشاركة الأولى للفرع وتمنى لهم كل التوفيق بالمشاركات القادمة.

وكرم المتميزين من المتطوعين والمتطوعات بفرع المنطقة ممن لهم بصمة نجاح للتطوع، وقدم المساعد للشؤون الإسعافية هدايا تذكارية للمدير العام والمساعد للشؤون الإدارية والمالية.



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