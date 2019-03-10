إصابة مصريين اثنين إثر نشوب حريق بشقة في المدينة المنورة

الدفاع المدني سيطر على الحادث..
أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إصابة مقيمَيْن من الجنسية المصرية بالعقد الثالث، إثر نشوب حريق بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة.
وقال المتحدث الإعلامي للمدينة المنورة، «تبلغنا عند الساعة ٢٠:٢٥ من مساء هذا اليوم السبت، الموافق ١٤٤٠/٧/٢ عن حادث بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة»، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل المطبخ بشقة بالدور الثالث، ما أدى إلى تضرر جدار أحد الغرف وسقوطه على إحدى المركبات بالخارج وتضررها.
وأشار إلى وقوع إصابتين لمقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث تم نقلهما للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا السيطرة على الحادث، فيما يجرى استكمال ما يلزم من إجراءات بالموقع .
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