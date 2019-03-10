سياسي / كوريا الشمالية تنتخب برلمانًا جديدًا



سـول 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

ينتخب الكوريون الشماليون اليوم، برلمانًا جديدًا، وذلك للمرة الثانية تحت حكم الزعيم كيم جونج أون.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "إن الناخبين سيدلون بأصواتهم لصالح مرشح وحيد لعضوية "مجلس الشعب الأعلى" (البرلمان) في كل دائرة انتخابية". وتجرى انتخابات "مجلس الشعب الأعلى" كل 5 سنوات. وجرت أول انتخابات في عهد كيم، في التاسع من مارس عام 2014. ويتم انتخاب 687 مشرعًا لفترة خمس سنوات.

وأضافت "يونهاب" من المتوقع إعلان النتائج خلال يومين، حيث أدلى 57% من الناخبين بأصواتهم بحلول منتصف النهار (بالتوقيت المحلي).

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10:46ت م

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