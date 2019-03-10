اقتصادي / تراجع معدل التضخم في مصر



القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي، ليبلغ 13.9 % مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، الذي سجل فيه 14.3%، وذلك وفقًا لما أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الجهاز في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.8% مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليسجل 304.2 نقطة مقابل 298.8 نقطة، ليرتفع المعدل في الحضر بنحو 1.7% مقارنة بالشهر السابق عليه، وفي الريف بنحو 1.9%.

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10:42ت م

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