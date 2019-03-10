سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تلقي الرئيس السيسي من الرئيس ماكرون، دعوة لحضور قمة مجموعة السبع الصناعية.

وأشارت إلى تحذير الحكومة اليمنية من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحق قبائل حجور، في قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.

ولفتت صحف الأحد الانتباه، إلى سلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، ردًا على مزاعم إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على إسرائيل.

وأخبرت عن احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، واعتقال قوات الأمن 195 شخصًا خلال الاحتجاجات.

وتحدثت الصحف عن المظاهرات الواسعة التي شهدتها فنزويلا أمس، بالتزامن مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، وإعلان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، نشر قوات الجيش لتأمين محطات الكهرباء في البلاد.

وتابعت إعلان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، شروطًا لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وإمكانية تأجيله من نهاية مارس إلى مطلع يوليو المقبل كحد أقصى.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل وإصابة 12 شخصًا إثر هجوم إرهابي بمدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.