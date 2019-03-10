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فيديو.. متزحلقة إماراتية محجبة تخطف الأنظار في بطولة عالمية
متابعات الخليج 365 - متابعة
خطفت الإماراتية، زهرة لاري، التي تعد أول متزحلقة محجبة في العالم، الأضواء في الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الجامعية الشتوية المقامة في مدينة كراسنويارسك بجنوب شرقي روسيا.
وتعد “لاري” أول متزحلقة يُسمَح لها بالمشاركة في منافسات دولية مرتدية الحجاب؛ إذ لفتت انتباه واهتمام وسائل الإعلام العالمية، بسبب أدائها المتميز.
وقالت “لاري”؛ تعليقاً على مشاركتها: “لم أقدم أفضل ما لدي، وسأحاول بذل المزيد من الجهد في المنافسات المقبلة”.
واعترفت زهرة لاري، بحسب موقع قناة “روسيا اليوم”، بالتأثير الإيجابي للجمهور عليها خلال البرنامج القصير، خاصة بعد سقوطها؛ حيث تعد معروفة في بلدها بإنجازاتها، فقد توجت 4 مرات ببطولة الإمارات.
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