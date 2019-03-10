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جراحة عاجلة تنقذ شاباً تعرض لإصابات خطيرة في الصدر والبطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكن فريق طبي مكون من عدة تخصصات من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام وقد تعرض لعدة إصابات بالصدر والبطن.
وبعد معاينة المريض من قِبل الفريق الطبي المعالج للحالة، تبين فقدانه لكمية كبيرة من الدم أفقدته الوعي مع انخفاض مستوى الضغط ما أدخله في حالة حرجة للغاية.
وبفضل الله ثم كفاءة الفريق الطبي المعالج تم التعامل مع الحالة بمهنية طبية عالية، حيث أعطي المحاليل اللازمة وكمية من الدم مع السيطرة على أماكن النزيف، إضافة إلى إدخال أنبوب إلى الصدر الأيسر لتصريف التسريب الهوائي والدموي وتنبيب المصاب ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.
بعد ذلك نقل المريض إلى غرفة العمليات بعد أن تبين أنه يعاني من انقطاع في الشريان الإبطي الأيسر، حيث تمت إعادة الشريان وخياطة العصب واستمر المريض على التنفس الصناعي، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، مع متابعته في غرفة العناية المركزة لمدة أسبوعين، وبعد ثلاثة أيام غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
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