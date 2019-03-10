السعودية اليوم / "تخطيط الميزانية الشخصية والأسرية" دورة بمركز الحي المتعلم بساجر غداً



ساجر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

يقيم مركز الحي المتعلم بمركز ساجر التابع لمحافظة الدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان "تخطيط الميزانية الشخصية والأسرية"، وذلك في مقر مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بساجر.

وتتناول الدورة عدة محاور منها تخطيط الميزانية الشخصية، ومتى وكيف ابدأ الادخار، والفرق بين الادخار والبخل، إلى جانب مقاولات خاطئة عن الادخار.

وتأتي الدورة ضمن البرامج التي ينفذها مركز الحي المتعلم، للمستفيدين من خدماته، وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.

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09:36ت م

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