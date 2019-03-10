انت الان تتابع تفاصيل خبر ما كان يفعل بن زايد وبن سلمان في "برج ترامب"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:41 صباحاً - أقرّ مؤسس شركة "بلاك ووتر" إيريك برنس، بلقاءه أعضاء في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتخابية خلال أغسطس من عام 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية.

وجاء اعتراف برنس خلال برنامج حواري على قناة "الجزيرة" الإنجليزية، مساء أمس السبت، حيث كشف عن محور الاجتماع الذي بينه وبين مسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، إضافة إلى إسرائيلي متخصص في الإعلام الاجتماعي، ومسؤولان من السعودية والإمارات.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت أن المسؤولان الخليجيان هما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كما شارك إلى جانبهما كلاً من دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، وجورج نادر أحد كبار مستشاري ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وجويل زامل الذي استخدمت شركته "بسيي غروب" عملاء استخبارات إسرائيليين سابقين متخصصين في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويشتبه في وجود اتصالات بين زامل وريك غيتس وهو مسؤول كبير في حملة ترامب، لتلقي مقترحات حول التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات.

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وقال برينس في برنامج على قناة الجزيرة الإنجليزية، إن "الاجتماع خصص للحديث عن السياسة حيال إيران".

ولم يكشف برينس عن هذه المعلومات بشأن الاجتماع عند الإدلاء بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يوم 30 نوفمبر 2017، التي أكد فيها أنه "ليس له دور رسمي أو غير رسمي" في حملة ترامب.

وكانت لجنة في مجلس الشيوخ، نشرت في مايو الماضي، آلاف الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه بشأن اجتماع في "برج ترامب".

كما خلصت تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، قد أشارت إلى رجل الأعمال الإسرائيلي جويل زامل الذي تربطه علاقات بدولة الإمارات.

ومنذ توليه منصبه، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفاً متشدداً تجاه إيران، حيث انسحب من الاتفاق النووي عام 2018.