السعودية | شخصيات وإعلاميين سعوديين في صداره جوائز الإعلام السياحي العربي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شخصيات وإعلاميين سعوديين في صداره جوائز الإعلام السياحي العربي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

تصدر الإعلاميون السعوديون وشخصيات ومواقع سعودية بعدد من جوائز الإعلام السياحي العربي يتقدمهم خالد بطيان العمار بجائزة سفير السياحة العربية.

وأوضح الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي خالد آل دغيم بأنه تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، على هامش معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا، مشيراً أن الحفل شهد إعلان الفائزين بحضور كل من الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، والدكتور سعيد البطوطي من منظمة السياحة العالمية ورئيس مجلس السياحة الألماني،

ووزير السياحة التونسي روني طرابلسي، ووزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان، ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع، وممثل وزير السياحة العُماني، وممثلي وسائل الإعلام العالمية والعربية.

وأكد ال دغيم بأن المملكة حصدت عشر جوائز متميزة متصدرة بذلك الدول العربية فبالإضافة إلى جائزة سفير السياحة العربية فقد فاز أيضا حسن خميس دماس بجائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي من التعاون الدولي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،

وفازت وكالة نادي المسافر بأفضل وكالة سفر وسياحة عربية ، كما حصل الصحفي خالد الشاماني من صحيفة سبق بأفضل تقرير صحفي سياحي ، ونال فائز محمد المالكي بجائزة أفضل فكرة لبرنامج سياحي ، وفاز المصور محمد فالح البجادي بجائزة أفضل لقطة سياحة مصورة عن عروض الصوت والضوء بأبها، ومناصفه معه حصل المصور عبدالمجيد صالح البلوي على نفس الجائزه عن لقطة شتاء طنطورة،

فيما كانت جائزه أفضل حساب سياحي عربي على منصه الإنستجرام ( السائح السعودي ) محمد العوض

كما نال الرحال مشعل بن ماجد القحطاني على جائزه التميز الخاص لأفضل محتوى سياحي عبر سناب شات (( مسنتر في أوروبا ))،

وفاز حمود القويفل بجائزة التحكيم الخاصة ، كما فازت وكالة سما المسافر كذلك بجائزة التحكيم الخاصة.

واستطرد آل دغيم بأن جوائز أوسكار الإعلام السياحي إمتدت على مستوى الوطن العربي حيث جاءت على النحو التالي:

شخصية التراث العربي لمعالي الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والأثار بمملكة البحرين.

وجائزة شخصية العام السياحية إلى الدكتور محمد عزت من مصر .

وجائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية حصل عليها شكري شراد من وزارة السياحة في تونس.

وأضاف ال دغيم بأنه جاءت جوائز الإعلام السياحي المتخصص كالتالي:

أفضل تحقيق صحفي سياحي (سياحة الترفيه بالإمارات) للصحفي رامي قناوي من صحيفة البيان الإماراتية.

وأفضل حوار صحفي سياحي (أولويات التطوير وفق الخطط) للصحفي حمود المحرزي من جريدة عمان بسلطنة عمان.

وأفضل تحقيق صحفي سياحي (المزاحيط الأثرية بالرستاق) للصحفية منى الخروصية سلطنة عمان

وأفضل مقال صحفي سياحي (البيت الغربي قصة تاريخ) للصحفي طالب المقبالي من صحيفة الرؤية بسلطنة عمان مناصفة مع مقال (السياحة الدينية) للكاتب الأب رفعت ميشيل من المملكة الأردنية الهاشمية.

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وأفضل تقديم إذاعي لبرنامج سياحي عربي للمذيع عمر عسران إذاعة صوت العرب من مصر مناصفة مع المذيعة أمل الجهوري من سلطنة عمان.

وجائزة أفضل برنامج سياحي كانت من نصيب حاتم بالحوش من الجزائر عن برنامج (زينة البلدان).

وجائزة أفضل اخراج للبرامج التلفزيونية السياحية عن برنامج (أرض السمر)للمخرج سيف الدين حسن من السودان

وجائزة أفضل فيلم تسجيلي (الإستشفاء البيئي)وفازت الإعلامية حنان أحمد عبد الرحمن من مصر مناصفة مع الإعلامية بشرى نيروخ من الأردن عن برنامج (العقبة وجهة السياحة العالمية)وفازت دائره الثقافه والسياحه بأبوظبي بجائزة أفضل موقع الكتروني للهيئات.

مشيرا بأنه أيضا جاءت نتائج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي التواصلي ( السوشيال ميديا ) كالتالي :

جائزة أفضل محتوى سياحي على موقع سناب شات للمصور يوسف خالد الراشد من دولة الكويت.

وكما حصل موقع” جودوبا “من سلطنة عمان على جائزه أفضل موقع الكتروني عربي .

وفازت حملة ( جو تو موروكو) التي نظمتها وزارة السياحة بالمملكة المغربية بجائزة أفضل حملة ترويجية سياحية عربية.

اما أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب (ابن فطوطة)، من دولة الكويت كانت لعادل نصار العدواني مناصفة مع (السياحة المستدامة) سعود الدرمكي من الإمارات .

وجاء افضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية روتانا صلالة.

واما نتائج الفائزين المميزين بجوائز لجنة التحكيم الخاصة كالتالي :

جائزة القلم الذهبي للتميز الصحفي في المجال السياحي محمد السيفي بوكالة الأنباء العمانية.

وجائزة التميز الصحفي في كتابة التقارير السياحية (بابل حاضرة الدنيا)للصحفي سامي الجابري من العراق.

وجائزة لجنة التحكيم للكاتبة وفاء صبيح من الأردن .

كما نال محمد يوسف من مصر جائزة لجنة التحكيم الخاصة “الابداع التسويقي”

وحصلت ريم الشافعي من مصر على جائزه لجنه التحكيم الخاصه للتقديم التلفزيوني

وجائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية للسيد محمد مصطفى من فندق الريتزكالورتون من أبوظبي

وبين ال دغيم بأن جوائز الإعلام السياحي العربي تعد مثالا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، وصوت لها هذا العام أكثر من ثلاثة ملايين مصوت شاركوا في إختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لإختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط .”

واختتم آل دغيم حديثة بتهنئة السعوديين بهذا الإنجاز والذي يأتي وفق رؤية 2030 ويضاف إلى الإنجازات المتوالية التي يشهدها وطننا الغالي في ظل القيادة الرشيدة.