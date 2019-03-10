شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة تعرض تجربتها في رعاية الموهبة والإبداع بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المؤتمر الدولي ‏للابتكار في تـربية الموهـوبين: خريطة طريق لاستثمار العقول، الذي يقام في مقر جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين خلال الفترة من ‏5 إلى 7 مارس الماضي‏.

وشاركت "موهبة" في المؤتمر بورقة بحثية قدمتها مساعد الأمين العام الدكتورة آمال الهزاع بعنوان: "مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.. من الاكتشاف إلى التمكين"، تناولت فيها خبرة "موهبة" في بناء منهجية علمية متكاملة لرعاية الموهبة والإبداع بالمملكة العربية السعودية، وجهودها في تمكين الموهبة والإبداع كونها الرافد الأساس لازدهار البشرية، كما تستعرض الورقة مجموعة من البرامج التي تقدمها "موهبة" للموهوبين والمبدعين، وانتهاءً بعرض جهود "موهبة" في اقتراح السياسات الوطنية للموهبة والإبداع في المملكة.

كما شاركت "موهبة" في المؤتمر بجناح يستهدف الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، والمؤسسات والشركات والجهات المختلفة، ويحتوي على منتجات "موهبة" العلمية، وفيلم عن رؤية ورسالة المؤسسة وخطتها الاستراتيجية وإنجازاتها، ومطبوعات عن رسالة وأنشطة وبرامج "موهبة" المختلفة.

ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في مجال تربية الموهوبين والمبدعين، ويوفر فرصة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، وطلاب الدراسات العليا لتبادل وتطوير الأفكار الناشئة والمستقبلية في مجال الموهبة والإبداع مع خبراء عالميين.

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كما يبحث المؤتمر قضايا الابتكار في الرعاية والبرامج والخدمات المقدمة للموهوبين، وكيفية ترجمة البحوث إلى ممارسة وسياسات.

ويسلط المؤتمر الضوء على حاجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما يتعلق بالاستثمار في المعرفة وأولويات الإنفاق في رعاية المواهب المتنوعة.

ويهدف المؤتمر إلى توثيق الصلة بين العلماء والخبراء والمؤسسات العربية والعالمية العاملة في مجال الموهبة والإبداع، وتبادل الخبرات لاستكشاف أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الموهبة والإبداع، والتعرف على أهم الأدوات والتكنولوجيا التي تسهم في اكتشاف ورعاية الموهبة والإبداع، إلى جانب عرض أحدث المستجدات والتوجهات المستقبلية النظرية والعملية ذات العلاقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه رعاية الموهبة والإبداع وسبل حلها بأساليب وطرق ابتكارية.