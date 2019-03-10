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2019-03-10 فيديو.. سطو مسلح بالسواطير على مركز تجاري شهير في الإمارات متابعات الخليج 365 - الرياض نفذ شخصان مقنّعان، عملية سطو على مركز تجاري شهير في إمارة الشارقة بدولة الإمارات. Advertisements وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة، وتداولته حسابات على مواقع التواصل، لحظة اقتحام شخصين مقنعين، مسلحين بسواطير، المركز التجاري. واشتبك المقنعان مع حراس المركز التجاري، وسط حالةٍ من الهرج والمرج، فيما لم يُعرف بعد مصير المقنعين، وما إذا سرقا أموالًا من المركز التجاري.









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