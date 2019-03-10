2019-03-10

أكثر من 200 قتيل من ميليشيات الحوثي في عمليات كشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن أكثر من 200 قتيل من مليشيات الحوثي سقطوا في عمليات كشير.

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وأضاف التحالف العربي، في بيان، أن الضربات الجوية النوعية تستهدف مليشيا الحوثي بمديرية كشر لحماية المواطنين اليمنيين، وركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات.

وأشار بيان التحالف العربي إلى أن الضربات ركزت على جبل طل ومركز المديرية والإمدادات القادمة من عمران.