الان تتابع شاهد: الدفاع المدني يسيطر على حريق المستودع بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: سيطرت فرق الدفاع المدني بمدينة جدة فجر اليوم الأحد على حريق مستودع دون تسجيل أي إصابات. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أكد الدفاع المدني في حسابه على موقع “تويتر”بالقول: باشر مدني جدة فجر اليوم حريق في مستودع يحتوي على كنب واخشاب، وتمت السيطرة على الحادث دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

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