الان تتابع تفاصيل الوظائف للجنسين في الخطوط السعودية للشحن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo) عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة (رجال ونساء) للعمل في مدينة جدة حسب المسميات التالية: مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Officer) أخصائي محاسبة (Accounting Specialist) Advertisements محلل محاسبة رئيسي (Sr. Accounting Analyst) مدير دفتر الأستاذ العام (General Ledger Manager) مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager) مع العلم أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي. وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=634598&locationId=OTHERS.worldwide

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