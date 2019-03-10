حساب المواطن يعلن عن بدأ صرف الدفعة النقدية السادسة عشر للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن بدأ صرف الدفعة السادسة عشر للمستفيدين من الدعم ، وذلك يوم الأحد الموافق 10-03-2019 ، حيث يتقدم هذه المساعدة بشكل شهري منذ البدء بتطبيق الضريبة المضافة ، وتقدم هذه المساعدة للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدودو المتوسط ، ويعتبر حساب المواطن من أهم البرامج التمويلية في المملكة العربية السعودية الذي يعمل على مساعدة المواطنين من اجل مواجهة غلاء العيشة وغلاء الاسعار في العديد من السلع والخدمات والمحروقات ، حيث بدءأت الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم وذلك من أجل تحقيق التوازن الإقتصادية والمالي وتطبيق رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2020 .

توقيت صرف الدفعة السادسة عشر من حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن توقيت و موعد صرف مساعدة المقطوعة للدفعة 16 من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، حيث حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية يوم العاشر من مارس الجاري موعداً لصرف الدفعة السادسة عشر من الدعم ، وقد أكدت الوزارة على انه يمكن لكافة المواطنين المستفيدين الإستعلام من خلال الدخول إلي البوابة الإلكترونية للإستعلام .

رابط الإستعلام عن الدعم في حساب المواطن

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية علي أن التسجيل مستمر في حساب المواطن وذلك من أجل الإستفادة من الدفعة السابعة عشر لكافة المواطنين ، وقد دعت كافة المواطنين إلي التسجيل قبل تاريخ صرف الدفعة الحالية 16 والموافق 10-03-2019 ، ويمكنك عزيزي المواطن الدخول إلي البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنــــا