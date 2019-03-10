رابط حساب المواطن للتسجيل للدفعة 18 ومعرفة الفئات المستفيدة وموعد صرف الدفعة 16

يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم وأبرز البرامج الحكومية في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة المستفيدين من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط ” الذين لا يقدرون على مواجهة غلاء المعيشة وغلاء الأسعار والخدمات ” ، حيث تم إصدار هذا البرنامج من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية من أجل تعويض كافة الأسر السعودية التي تلحقها الضرر ، والناتجة عن تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية وتنفيذ الضريبة المضافة ، حيث تعمل الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة للمواطن السعودي ، حيث يصادف اليوم موعد لصرف الدفعة السادسة عشر من حساب المواطن للاسر السعودية المستفيدة من البرنامج .

شروط التسجيل في حساب المواطن

من أهم شروط برنامج حساب المواطن، هي تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، ألا وهي:

الفئة الأولي : ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية : ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة : ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

الفئة الرابعة : ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

الفئة الخامسة : “لا يستحقون الدعم”، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.

متطلبات التسجيل في حساب المواطن

الهوية الوطنية و كرت العائلة . معلومات عن العمل و معلومات عن الراتب . معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة . الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد . رقم الحساب البنكي الايبان و من الضرورة أن يكون الحساب نشط . بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل و الموظف الحكومي و القطاع الخاص . من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.

رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة الجديدة

أعلن حساب المواطن عن بدء وتطبيق التسجيل والإستعلام من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ، وذلك من اجل تسجيل جديدة في برنامج حساب المواطن السعودية ، حيث أصبح التسجيل متاج لكافة المواطنين بالإضافة إلي التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية من هــــنـــــا