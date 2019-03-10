تعرف “هنا” رابط تقديم وظائف وزارة الصحة بالسعودية1440/ 4916 وظيفة بوزارة الصحة رجال...

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني عن توفير 4916 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء بجميع مناطق المملكة “الكادر الصحي”، وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 26/6/1440 هجرياً، وجاء الإعلان عن الوظائف الشاغرة حرصاً من كافة الوزارات بالمملكة السعودية، علي تقليل نسبة البطالة وتوفير حياه كريمة للمواطنين، وذلك تحت توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وقد أكدت الوزارة في بيانها عن الإعلان عن الوظائف الصحية، أن السبيل الوحيد للتقديم علي الوظائف من خلال بوابة جدارة،وذلك طبقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه، وقد وفرنا الرابط الخاص بالتقديم للوظائف، ونعرض عليكم الوظائف المطلوبة فيما يلي، ونتابع معكم كل جديد، ونتمني التوفيق للجميع.

الوظائف المعلن عنها

الوظيفة الجنس عدد الوظائف أخصائي تغذية علاجية ذكر 44 أخصائي تمريض غير طبيب ذكر 31 أخصائي تمريض أنثي أنثي 5 تمريض عناية مركزة أطفال أنثي 8 تمريض عناية حديثي الولادة ذكر 1 معلوماتية صحية نساء أنثي 7 أخصائية تمريض قلب أنثي 152 أخصائي علاج نطق ذكر 1 أخصائي نطق وسمع ذكر 2 تمريض عناية حديثي الولادة أنثي 38 أخصائية سمعيات أنثي 1 أخصائية نطق نساء أنثي 19 المختبرات / أمراض سريرية أنثي 1 أخصائي أطراف صناعية رجال ذكر 2 مقيم النساء والولادة/ أنثي غير مخصص 1 أخصائية أشعة نساء غير طبيب أنثي 204 أخصائي أشعة رجال غير طبيب ذكر 62 مقيم النساء والولادة ذكر 1 جراحة الأوعية الدموية أنثي 1 مقيم جراحة التجميل ذكر 1 إسعاف وطب طوارئ رجال ذكر 30 جراحة المخ والأعصاب ذكر 15 أخصائي أجهزة طبية نساء أنثي 11 جراحة المسالك البولية ذكر 4 أخصائي أجهزة طبية ذكر 1 أخصائي أجهزة طبية رجال ذكر 9 مقيم جراحة أطفال أنثي 3 مقيم جراحة قلب أنثي 1 مقيم الباطنة/ غدد صماء”ذكر” ذكر 2 مقيم طب الأسرة ذكر 2

كما أعلنت الوزارة عن عدد أخر من الوظائف الصحية في مختلف التخصصات ولمعرفة طريقة التقدم وباقي التخصصات المطلوبة الدخول علي الرابط التالي من هنا

تخصصات أخري مطلوبة

وهناك بعض التخصصات الأخري المطلوبة في الوظائف المعلن عنها مثل(مقيم الباطنة/غدد صماء “أنثي”-مقيم طب الأعصاب-الباطنة عناية مركزة “ذكر”-مقيم طب وجراحة العظام-الباطنة عناية مركزة “أنثي”-مقيم طب وجراحة العيون-مقيم الباطنة صدرية”أنثي”- طبيب مقيم عام “أنثي”غير مخصص-مقيم حديثي الولادة”أنثي”-مقيم مختبر “ذكر”-مقيم مختبر-مقيم مكافحة العدوي-مقيم أورام-مقيم الباطنة العام”ذكر”- مقيم الباطنة العام “أنثي”-أخصائي علاج طبيعي رجال-أخصائي تخدير نساء غير طبيب-أخصائي تمريض رجال غير طبيب-أخصائي تمريض نساء غير طبيب-أخصائي علاج تنفسي نساء- أخصائي مختبر رجال-أخصائية مختبر نساء غير طبيب-أخصائية علاج طبيعي نساء-أخصائي علاج نووي رجال-طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي-مقيم الباطنة جهاز هضمي-طبيب مقيم الباطنة أورام)